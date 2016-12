Yhteispohjoismaalainen Toto75-kierros käynnistyi Oulussa torstaina komeasti kotivoitolla, kun Timo Hulkkosen valmentama Next Direction näytti kyntensä lämminveristen pikamatkalla. Kriterium-finaalista pois jäänyt ruuna sai hieman balsamia haavoille arvovoiton myötä.

– Tallimme kaikki hevoset ovat käyneet vuorotellen kipeinä, ja Next Direction tuli tautiin heti Kriterium-karsintojen jälkeen, ruunan valmentaja Timo Hulkkonen kommentoi.

– Next Direction on tulevaisuuden hevonen, kunhan se saa valmistautua ensi kauteen ilman uusia vastoinkäymisiä. Aika näyttää, miten hyvä tästä vielä tulee. Tallimme menestyneimpään hevoseen Surprise Lordiin sitä on vielä ihan turha verrata.

Suomessa syntynyt Christel Face jysäytti Tuomas Pakkasen ajamana stayer-matkalla melkoisen yllätyksen. Tamman omistajat Martti Pellikka ja Liisa Toivonen ovat tehneet pitkän työn raviurheilun parissa, ja voitto lämmitti molempia.

– En olisi ikinä uskonut, että päästään tänne voittajaseremonioihin. Tunnelma on uskomattoman hieno, Toivonen iloitsi onnistumista.

Ruotsalaisten ykkösvaltti petti

Etukäteen ounasteltiin, että kolmannen Toto75-kohteen Kentucky voisi olla ruotsalaisten paras valtti illan ravimaaottelussa. Pitkään näyttikin, että Kentucky johtaa maaliin saakka, mutta suomalaiset olivat asiasta toista mieltä. Mika ja Sari Haapaniemen omistama Armadillo Armour jyräsi väkevästi ulkoratoja pitkin, ja Kentucky kangistui lopulta ulos totosijoilta.

– Armadillo Armouria aikaisemminkin valmentanut Mauri Jaara soitteli, että nyt olisi tällainen hevonen kaupan ja kahden yön väännön jälkeen ostimme sen Kemijärveltä edellisiltä omistajilta, Mika Haapaniemi kommentoi.

– Tämä voitto on minulle ja tyttärelleni tosi iso juttu.

Oulun raveihin pelattiin Toto75-peliä komeasti 2 249 891 eurolla, joten ainakin suomalaisten näkökulmasta vastaaville tapahtumille on tilausta myös tulevaisuudessa. Loput kohteet ratkaistiin myöhään torstai-iltana.

STT