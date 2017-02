Sport kertoo verkkosivuillaan, että Vauhkosen ja Nenosen toipumisaikaa on jäljellä enää viikko. Molemmat ovat olleet jo jonkin aikaa mukana normaaleissa viisikkoharjoituksissa.

Nenonen loukkaantui 7. joulukuuta Jyväskylässä pelatussa JYP-Sport-ottelussa, eikä ole pelannut sen jälkeen. Vauhkonen on ollut sivussa joulusta asti.

Pitkistä poissaoloistaan huolimatta kaksikko on edelleen Sportin sisäisen pistepörssin kärkinelikossa. Joukkueen pörssikärki ja kultakypärä on tällä hetkellä Ville Viitaluoma tehoilla 11+13. Vauhkonen on toisena tehoin 12 + 9 ja Nenonen neljäntenä saldolla 12 + 5.

Lassi Kokkalan ja Joonas Vihkon toipumisajaksi Sport täsmentää verkkosivuillaan 1-2 viikkoa.

Sport kohtaa tällä viikolla perjantaina Pelicansin kotonaan. Ensi viikolla Sport matkustaa Kaakkois-Suomeen, ja kohtaa tiistaina 14. helmikuuta Kouvolassa KooKoon ja torstaina 16. helmikuuta Lappeenrannassa SaiPan. Vauhkonen ja Nenonen saattavat siis olla mukana ensi viikon vierasotteluissa.