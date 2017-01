Sportin ilmoituksen mukaan sekä Vauhkonen että Nenonen saattavat parhaassa tapauksessa olla pelikunnossa jo viikon kuluttua. Pitempi arvio ulottuu paluuseen kahden viikon kuluttua.

Nenonen loukkaantui 7. joulukuuta Jyväskylässä pelatussa JYP-Sport-ottelussa, eikä ole pelannut sen jälkeen. Vauhkonen on ollut sivussa joulusta asti.

Hyökkääjä Joonas Vihko on sivussa vielä viikkoja. Sentteri Lassi Kokkala on ollut sivussa kahdesta viime ottelusta loukkaantumisen vuoksi, ja Sportin ilmoituksen mukaan Kokkalan on sivussa vielä muutaman viikon.