Vaasan Sportin viikon kolmas liigaottelu pelataan tänään Raumalla, jossa kotijoukkueena on Lukko. Ennen tämän päivän otteluita Sport on sarjataulukossa kahdeksantena, mutta vain kahden pisteen päässä neljäntenä olevasta Helsingin IFK:sta.

Hiljattain valmentajaa vaihtanut Lukko puolestaan on neljäntenätoista eli toiseksi viimeisenä. Raumalaisten suunta on kuitenkin ollut ylöspäin sen jälkeen, kun Kari Heikkilä korvasi Juha Vuoren päävalmentajana: neljästä ottelusta tilille on tullut kahdeksan sarjapistettä.

Sport pelaa tänään täsmälleen sillä samalla kokoonpanolla, joka torstaina kaatoi Kuparisaaressa Jyväskylän JYPin.

Sport tänään kello 16 Rauman Lukkoa vastaan:

Maalivahdit:

Mika Järvinen (Rasmus Rinne)

Puolustajat:

Markus Nordlund-Robin Salo

Markus Kankaanperä-Ari Gröndahl

Mikko Pukka-Ville Saukko

Hyökkääjät:

Markus Nenonen-Lassi Kokkala-Joel Kiviranta

Tommi Tikka-Ville Viitaluoma-Joonas Vihko

Tomi Körkkö-Tuomas Vänttinen-Olavi Vauhkonen

Erik Riska-Filip Riska-Otto Karvinen

Matti Lamberg