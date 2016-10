Vaasan Sport kohtaa tänään jääkiekkoliigassa KalPan Kuopiossa. Sportin kokoonpano on elänyt hieman, sillä uusina miehinä jäällä nähdään hyökkääjä Matti Lamberg ja puolustaja Ville Saukko.

Neloskentän laidassa pelaava Lamberg siirtyi Vaasaan Mestis-joukkue Espoo Unitedista. Liigaurallaan hän on aiemmin pelannut Jokerien ja HIFK:n riveissä.

Saukko tekee puolestaan tänään liigadebyyttinsä. Alkukauden Hermeksessä lainalla ollut Saukko on Sportin omia kasvatteja, ja hän on pelannut Sportin edustusjoukkueessa neljä Mestis-ottelua kausina 2012-13 ja 2013-14. Sport-vuosiensa jälkeen Kajaanin Hokkia edustanut Saukko on pelannut tällä kaudella seitsemän Mestis-ottelua tehoin 1+1.

Vaasalaisten maalilla pelaa tänään Rasmus Rinne. Sportin kokoonpanosta puuttuvat Markus Nordlund sekä hiljattain Sportin kanssa sopimuksen tehnyt Joonas Vihko.

Sportin kokoonpano:

Tommi Tikka - Ville Viitaluoma - Markus Nenonen

Joel Kiviranta - Lassi Kokkala - Tuomas Vänttinen

Tomi Körkkö - Joonas Komulainen - Olavi Vauhkonen

Erik Riska - Filip Riska - Matti Lamberg

Sami Blomqvist

Robin Salo - Markus Kankaanperä

Mikko Pukka - Ari Gröndahl

Aleksi Laakso - Ville Saukko

Maalissa: Rasmus Rinne

Varalla: Leevi Laakso