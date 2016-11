Vaasan Sportin valmennusjohto on työstänyt lähinnä puolustajapareja uuteen uskoon tänään lauantaina, kun Sport kohtaa jääkiekkoliigan ottelussa Oulussa Kärpät.

Puolustajista sivussa on tänään Mikko Pukka. Ville Saukko on jälleen kokoonpanossa oltuaan torstaina sivussa ja pelaa Aleksi Laakson parina. Markus Kankaanperä puolustaa Ari Gröndahlin kanssa, ja Robin Salo on Markus Nordlundin parina.

Sportin maalilla aloittaa torstain KalPa-ottelun tapaan Mika Järvinen. Rasmus Rinne on palannut yhden ottelun Hermes-komennukseltaan ja aloittaa luukkuvahtina. Rinne vartioi Hermeksen maalia mestiksen ottelussa perjantaina Kokkolassa, kun Heinolan Peliitat kyykytti Hermestä 0-6.

Sportilla on allaan kahden ottelun viikko, jonka aikana Sport on kohdannut liigan kaksi kärkijoukkuetta. Tiistaina Sport hävisi Tampereella Tapparalle 6-5, ja torstaina kuopiolainen KalPa haki 1-3-vierasvoiton Vaasasta.

– Varmasti fyysinen ilta luvassa. Sport on hävinnyt pari peliä putkeen, joten jos pisteitä halutaan, niin vastustaja pistää kyllä varmasti maksamaan hintaa, ennakoi Kärppien puolustaja Aleksi Mäkelä seuran verkkosivuilla .

Kärpät lähtee yhtä muutosta lukuun ottamatta Sport-otteluun samoilla ketjuilla, joilla se kukisti Ässät torstaina. Jani Hakanpää on sivussa, ja kokoonpanoon on noussut Taneli Siikaluoma. Sivussa ovat edelleen vammojaan potevat sentterit Niklas Olausson ja Mikael Ruohomaa.

Kokoonpanot Kärpät-Sport, klo 17 Oulu:

Kärpät:

Hyökkäysketjut:

1. Jiri Tlusty-Mika Pyörälä-Niklas Hagman.

2. Saku Mäenalanen-Jan Hruska-Mikko Lehtonen.

3. Julius Hermonen-Antti Kalapudas-John Albert.

4. Aku Kestilä-Mika Humaloja-Sami Anttila.

Puolustajaparit: Lasse Kukkonen-Mikko Niemelä, Ilkka Mikkola-Shaun Heshka, Taneli Ronkainen-Aleksi Mäkelä, Taneli Siikaluoma.

Maalivahdit: Jussi Rynnäs (aloittaa), Sami Aittokallio.

Sport:

Hyökkäysketjut:

1. Tomi Körkkö-Ville Viitaluoma-Olavi Vauhkonen.

2. Joel Kiviranta-Joonas Komulainen-Markus Nenonen.

3. Sami Blomqvist-Lassi Kokkala-Tuomas Vänttinen.

4. Erik Riska-Filip Riska-Tommi Tikka.

Puolustajaparit: Markus Kankaanperä-Ari Gröndahl, Robin Salo-Markus Nordlund, Aleksi Laakso-Ville Saukko, Matti Lamberg.

Maalivahdit: Mika Järvinen (aloittaa), Rasmus Rinne.