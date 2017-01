– Meillä ei ole enää käyttöä Rinteelle ja etsimme hänelle uutta seuraa, Valtonen sanoi.

Sport hankki vajaa viikko sitten JYP:stä loppukauden lainasopimuksella maalinsuulleen nuorten maajoukkueessa vakuuttaneen Veini Vehviläisen, joka on nyt torjunut kahdessa ottelussa, keskiviikkona Helsingissä ja lauantaina Vaasassa.

Sport-vahdeista Mika Järvinen on urakoinut koko alkukauden, eikä Rinteelle ole juuri jäänyt peliminuutteja. Jos peliaikaa on tullutkin, Rinne on esiintynyt haparoivasti.

– Siksi Vehviläinen hankittiinkin, Valtonen muistutti.

Sport teki viime huhtikuussa Rinteen kanssa kaksivuotisen pelaajasopimuksen.

MINNA KALLASVUO