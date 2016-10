Vaahteraliigan parhaaksi hyökkääjäksi kaudella 2016 valittu, kaksinkertainen All Stars -pelinrakentaja Justin Sottilare, 26, siirtyy Seinäjoen Crocodilesista Royalsiin. Pohjalainen kertoi siirtohuhusta jo viikko sitten, ja nyt Royals vahvistaa tiedotteessa Sottilaren sopimuksen.

Sottilare oli viime kaudella Vaahteraliigan pelinrakentajien kiistaton ykkönen: hän heitti 62,3 prosentin tehokkuudella 3174 jaardia, 42 TD:tä ja vain 6 syötönkatkoa.

Sottilare valmistautuu uuteen Vaahteraliiga-kauteen Australiassa South Eastern Predatorsin riveissä ja liittyy Royalsin harjoitusvahvuuteen ensi huhtikuun alussa.

– Seinäjoella oli hieno pelata, ja olen erittäin kiitollinen kaikesta, mitä Croco-organisaatio teki puolestani, mutta nyt on aika muutokselle. Vaihdan joukkuetta, koska uskon Royalsin olevan kehittymässä todella hienoksi, Sottilare perustelee ratkaisuaan.

– Kahtena viime kautena olen ottanut pelillisesti isoja askeleita ja nyt aion hypätä seuraavalle tasolle. Kehitän jalkatyöskentelyä, heittoliikettä ja kykyä prosessoida tietoa nopeammin. Olen onnekseni saanut myös personal trainerin. Nykyinen joukkuekaverini Ty Henry laittaa minut elämäni kuntoon.

Royalsin managerille Seppo Evwarayelle pelinrakentajan valinta oli hankalaa, mutta lopulta vaihtoehtoa ei kuitenkaan ollut. Isaac Fisherin korvaa nyt Sottilare.

– Pidimme Fisheristä pelinrakentajana, mutta hänen paluutaan Vaasaan vesitti koulu. Hän pääsisi Suomeen aikaisintaan toukokuun puolivälissä, ja viimeisimmän tiedon mukaan liiga saattaa olla tuolloin jo käynnissä. Tärkeimmän pelaajan puuttuminen vaikuttaisi liikaa valmistautumiseemme, sanoo Evwaraye tiedotteessa.

– Sottilare oli minuun yhteydessä suhteellisen nopeasti kauden jälkeen. Olin aluksi hieman hämilläni, mutta päätös syntyi lopulta nopeasti. Justin on kokenut veteraanijohtaja, jossa yhdistyvät taito ja työmoraali. Viimeiseltä kahdelta kaudelta Suomessa myös tilastot puhuvat hänen puolestaan.

Sottilare on jo toinen nimimies, joka siirtyy Royalsiin seinäjokelaisjoukkueesta kaudelle 2017. Lokakuun puolivälissä Royals kiinnitti hyökkäyksen linjamiehen Riku Alakoskelan, joka on tähän saakka edustanut urallaan vain Crocodilesia. 195-senttinen ja 130-kiloinen Alakoskela, 25, kuuluu Suomen nuoren polven parhaisiin linjamiehiin ja on pelannut kymmenkunta maaotteluakin.

Sottilaren pestin lisäksi Royals on saanut valmiiksi toisenkin tärkeän sopimuksen. Vaahteraliigan laitahyökkääjien parhaimmistoon kuuluva RJ Long jatkaa Royalsissa kaudella 2017.

Longin ja Sottilaren myötä Royals-hyökkäyksen yhdysvaltalaisvahvistukset ovat kasassa. Säännöt sallivat joukkueen kokoonpanossa kolme yhdysvaltalaista, joista kaksi voi olla yhtä aikaa kentällä. Kolmatta paikkaa Royals pitää viimeiseen asti auki tukimies Chris Youngille.

Royalsia valmentaa ensi kaudella yhdysvaltalainen John Booker, joka on pelannut muun muassa NFL-seura San Francisco 49ersin organisaatiossa.

MINNA KALLASVUO

Lähde: Royalsin tiedote