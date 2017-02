– Nyt on vauhtia, jota olen koko kauden ajan odottanut, päättävästi Keuruulla hiihtänyt Saarinen sanoi.

Sauvan katkeaminen johtui siitä, että Saarisen suksen pohjan liisteri tökkäsi lumeen kiinni. Rytäkässä oikean käden sauva meni poikki. Mitään hätää Saarisella ei tilanteessa ollut, sillä hän pääsi pian laskuosuudelle ja vaihtoon.

Saarisen kanssa kahden vuoden takaisen pariviestin mestaruuden uusi Leena Nurmi, joka on ehdolla Lahden MM-sprinttiin. Sairastelujen täyteisen kauden läpikäynyt Nurmi täytti paikkansa mainiosti ja toi joka osuudelta joukkueensa johtoasemassa vaihtoon.

Keuruun SM-kakkosiksi hiihtivät Oulun Hiihtoseuran Marjaana Pitkänen ja Tiia Rantala. He jäivät voitosta yli 40 sekuntia, mutta ottivat selvästi hopean.

Siilinjärven Hiihtoseuran Päivi Roivainen ja Johanna Ukkola ottivat yllätyspronssin, joka oli kummallekin naisten sarjan ensimmäinen SM-mitali. Joukkue kukisti mitalitaistelussa viestien kestomenestyjän Hämeenlinnan Hiihtoseuran.

IF Minken hiihti miesten mestariksi

Juuso Haaralan vahva hiihto ja Matias Strandvallin onnistunut taktiikka ankkurina takasivat IF Minkenille pariviestin Suomen mestaruuden Keuruulla. Strandvall kepitti tiukassa loppukiritaistelussa Vuokatti Ski Team Kainuun Sami Jauhojärven 0,13 sekunnilla. Kolmanneksi yltäneen Pyhäjärven Pohdin ankkuri Heikki Korpela tuli maaliin 0,19 sekuntia kärjen takana.

Strandvall kuvasi pariviestiä väsyneiden miesten taisteluksi, mutta Haaralalle mestaruudella oli erityinen kaiku.

– Tämä oli minun ensimmäinen parisprinttini ja ensimmäinen miesten Suomen mestaruus.

– Sain Matulta (Strandvall) hyvä vinkkejä. Hän kehotti seuraamaan porukkaa ja lupasi hoitaa itse loput, Gamlakarleby IF:stä Minkeniin siirtynyt Haarala kertasi.

Strandvall oppi toissapäivänä henkilökohtaisessa sprintissä, että Keuruulla hiihtäjän pitää olla kärjessä jo ennen loppusuoraa voidakseen voittaa. Hän otti tänään ykköspaikan jo viimeisessä mäessä ja onnistui.

– Kun Juuso hoiti osuutensa hyvin, pystyin hiihtämään omalla taktiikallani, Strandvall sanoi ja arvioi, että hänellä on kropassaan huomattavasti parempi fiilis kuin viikko sitten Falunissa.

Vuokatin avaaja Martti Jylhä joutui nieleskelemään viikonlopun ajan pettymystä, sillä perjantain sprintti päättyi häneltä jo välierävaiheessa.

– Tämä on ollut henkisesti raskas viikonloppu, Jylhä myönsi.

Vuokatilla on vuoden 2005 jälkeen kahdeksan pariviestin SM-kultaa, joten hopea oli seuralle pieni pettymys.

Ankkuri Jauhojärvi on pariviestin olympiavoittaja kolmen vuoden takaa, ja sama kisa on ympyröity hänen kalenterissaan myös Lahden MM-ohjelmassa. Vahva ehdokas Suomen pariviestijoukkueeksi on olympiavoittajakaksikko Jauhojärvi–Iivo Niskanen.

Pyhäjärven Lasse Paakkonen ja Korpela ennakoivat jo kisan aattona mitalia, ja päihittivät neljänneksi hiihtäneen Vantaan Hiihtoseuran yli neljällä sekunnilla.

STT