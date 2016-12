Ruotsi sai otteluun toivomansa vauhtialun, kun kuuden ja puolen minuutin jälkeen Riian Areenan tulostaululla komeilivat lukemat 2–0. Sen jälkeen hana tyrehtyi, ja ennakkoluulottomasti pelannut ja Suomenkin alkulohkossa tiukille pistänyt Sveitsi sai otetta.

Nico Scalvinonin kavennus ja Nicola Bischofsbergerin komea 2–2-tasoitus toisessa erässä häkellyttivät Ruotsin, ja toisessa päässä kenttää saman teki sinikeltaisille maalivahti Pascal Meier. Hänelle kirjattiin toisessa erässä huikeat 21 torjuntaa.

Päätöserässä rutiini kuitenkin ratkaisi. Ruotsin lähes 40 minuuttiin venyneen maalittomuuden katkaisi erän viidennellä minuutilla Rasmus Enström, ja ratkaisevan niitin iski ylivoimalla neljä minuuttia myöhemmin Alexander Galante Carlström. Loppuvaiheissa Ruotsi viimeisteli vielä kolmesti, ja salibandymahdin 11:s peräkkäinen MM-loppuottelu odottaa sunnuntaina.

Tshekin vastaiskut kuriin

Suomen salibandymaajoukkue latasi tarvittavat energiat viimeistelytreenillä syrjäisessä majapaikassaan Riian laitamilla, ja joukkue on valmiina kello 16.30 alkavaan MM-välieräkoitokseen Tshekkiä vastaan. Kapteeni Tatu Väänäsen mukaan fiilis on kohdallaan, kun mitalitaisto alkaa.

– Eilisen (puolivälierävoiton) jälkeen tuli pieni huokaisu: nyt ollaan mitalipeleissä. Ja tänään on joukkueessa levollinen ilme, ei jännittämistä, monissa MM-liemissä keitetty puolustaja kuvaa muutama tunti ennen h-hetkeä.

– Tämä on aika kovassa iskussa tämä nippu.

Tshekki ei ole viime vuosina päässyt juurikaan uhittelemaan Suomea vastaan, mutta takki auki ei Riian Areenaan lähdetä. Suomalaiset korostavat, että viiden viikon takainen 10–3-maaotteluvoitto ei kerro tämän hetken tilanteesta mitään.

– Tshekki on siitä pelistä selvästi parantanut vastaiskujaan, jotka ovat heidän vahvuutensa olleet aina. Meidän kenttätasapainomme tulee olemaan todella isossa roolissa, ettei päästetä heitä ylimääräisiin vastaiskuihin, Väänänen painottaa.

– Tshekkiläinen kansanluonne on sellainen, että kun he saavat hengen päälle, virta on kova. Meidän on hallittava palloa ja samalla pelirytmiä. Tshekki ei pääse vahvuuksiinsa, ja se on jo puoli voittoa meille.

Voitto on myös se, että sairastelujen kiusaama ryhmä on nyt terveenä.

– Kaikki pelaavat, päävalmentaja Petri Kettunen kertoi.

Suomen maalille palaa flunssan jälkeen ykkösvahti Eero Kosonen, joka lepäili eilisen puolivälierän. Tanskan nollannut Jarno Ihme on nyt penkillä.

– Selkeä ratkaisu, Kettunen kuvaili pähkäilyä kahden hyvän maalivahdin välillä.

STT