Hyökkäyksen linjamies, ruotsalainen Eric Blomgren on uusinut pelaajasopimuksensa Royalsin kanssa. Uutena Royalsin riveihin tulee brittitakamies Jefferson Davis.

Davis on 188-senttinen ja 92-kiloinen pelaaja, joka on pelannut London Blitzissä ja Iso-Britannian maajoukkueessa sekä IFAF World Teamissä. Hänelle kausi 2017 on uran ensimmäinen kokonainen kausi, jonka hän pelaa kotimaansa rajojen ulkopuolella.

Royalsin valmennusjohdon arvion mukaan Davisin tulo lisää leveyttä Royalsin puolustuksen takakentälle ja mahdollisuuksia monipuolisen Stacey Thomasin peluuttamisen suhteen.

– Brittiliiga BAFL:ssa kaikki ovat amatöörejä eikä siellä ole ns. tuontipelaajia. Brittisarjassa on paljon enemmän joukkueita ja se on jaettu etelä- ja pohjoislohkoon. Tärkein ero on kuitenkin kilpailullisessa tasossa, jota Vaahteraliiga on selkeästi askeleen edellä, Davis vertailee brittiliigaa ja Vaahteraliigaa tiedotteessa.

Royalsin GM Seppo Ewvaraye on tyytyväinen molempiin tuoreisiin sopimuksiin, ja on mahdollista, että Ruotsista tulee joukkueeseen vielä pelaajia.

– Ruotsi katsottiin todella tarkkaan. Verkot olivat vesillä ja joidenkin kavereiden osalta ovat vieläkin. Viime kauden nelikosta palaa siis varmuudella Blomgren, mutta en sulje pois, etteikö myöhemmin palaisi muitakin, Ewvaraye paljastaa.

– Ruotsalaisten pelaajien värvääminen on meille jatkossakin iso prioriteetti.

Ewvaraye asettaa Davisiin suuria odotuksia.

– Hän istuu meillä samaan sarjaan Rufail Khalifan ja Emmanuel Amundengin kanssa, on pitkä, pitkäraajainen, nopea ja aggressiivinen. Potentiaalia hänellä on vaikka mihin. Voi olla, että Brittein saarilta löytyy meille vielä yksi pelaaja.

Vaahteraliiga alkaa tänä vuonna 6. toukokuuta. Royals pelaa ensimmäisen ottelunsa 15. toukokuuta Turussa Trojansin vieraana.