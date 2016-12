– Astua WRC-autoon 16-vuotiaana ja ajaa tuolla lailla – siitä huomaa, että hän on todella lahjakas, Evans kehui Autosportille.

– En muista mitä itse tein tuon ikäisenä, varmaankin vasta unelmoin WRC:n ajamisesta, 28-vuotias Evans jatkoi.

Entisen MM-kuljettajan Harri Rovanperän poika Kalle hallitsi tänä vuonna Latvian rallisarjaa, ja voitti mestaruuden.

– Hän on vielä liian nuori kilpaillakseen useimmissa maissa. Hän tarvitsee kokemusta, mutta on selvää, että hän on valmis MM-sarjaan, Evans toteaa.

STT