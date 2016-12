Alppihiihtäjä Andreas Romar on kuntoutunut polvivammastaan ja laskee Italian Val Gardenassa maailmancupin super-G:n ja syöksyn. Hän on viimeksi kilpaillut viime helmikuussa.

Pitkään polvivamman takia sivussa ollut Romar lähtee tunnustelevin mielin ja realistisella otteella perjantain ja lauantain kisoihin.

– Treenilaskuja maailmancup-olosuhteissa on vasta pari takana, joten pitää muistaa realiteetit. Nämä kisat on osa paluusuunnitelmaa, ja nyt on tärkeää saada laskettua paljon kunnon laskuja, Romar pohtii tiedotteessa.

Viime helmikuussa vammautunut polvi kestää Romarin mukaan rasitusta hyvin.

– Vaikka Val Gardenan radassa on paljon hyppyjä ja sitä myöten alastuloissa polveen tulee paljon rasitusta, niin polvi ei ole harjoituksissa ottanut yhtään niin sanotusti itseensä.

Varsinaisia tavoitteita kilpailuihin ei ole asetettu.

– Ei voi ajatella, että pystyisin realistisesti haastamaan kärkeä. Mutta toki kisatilanne on aina kisatilanne ja kilpailemaan sinne lähdetään.

Edellisen kerran Romar kilpaili Ranskan Chamonix:ssa syöksylaskun maailmancupissa 20. helmikuuta.

Val Gardenasta on tv-lähetykset sekä Eurosportilla että MTV Sport 1 -kanavalla. Lähetykset alkavat molempina päivinä molemmilla kanavilla kello 13 tai kello 13.05.