Mustasaarelainen Kotileipomo Hämäläinen on erityislaatuinen monella tavoin. Ensinnäkin 90-vuotias leipomoalan yritys on harvinaisuus. Toiseksi yritys on koko ajan ollut saman perheen omistuksessa. Eräs tuote on vienyt leipomon iäkkään asiakkaan sydämen.