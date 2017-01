Rasmus Rinne saa pitkästä aikaa tilaisuuden torjua jääkiekkoliigassa. Rinne on tämän vuoden puolella ensimmäistä kertaa Vaasan Sportin tolppien välissä tänään, kun Kuparisaareen saapuu sarjakärki Tampereen Tappara.

Edellisen kerran Rinne oli tositoimissa juuri Tapparaa vastaan joulukuun 28. päivänä, jolloin tamperelaiset nöyryyttivät kotkapaitoja maalein 0–7. Tuolloin Rinne tuli Mika Järvisen tilalle, kun tilanne oli kahdentoista peliminuutin jälkeen 0–3.

Täyden ottelun Rinne on pelannut viimeksi 5. joulukuuta. Joulukuun puolivälissä hän sai kolmen ottelun edestä pelituntumaa Espoo Unitedin mestisjoukkueessa.

Liigadebyyttinsä tänään tekee Niklas Appelgren, joka on tullut yhteistyöseura Kokkolan Hermeksen mestisjoukkueesta täydentämään Sportin vajaamiehistä hyökkäystä. Tapparaa vastaan Sportin kokoonpanoon on merkitty kaksitoista hyökkääjää, mutta puolustaja Robin Salo jatkaa silti hyökkääjän tontilla. Erik Riska on kolmantenatoista hyökkääjänä.

Sport tänään kello 17 Tapparaa vastaan:

Maalivahdit:

Rasmus Rinne (Mika Järvinen)

Puolustajat:

Markus Nordlund-Markus Kankaanperä

Mikko Pukka-Ari Gröndahl

Aleksi Laakso-Otto Honkaheimo

Hyökkääjät:

Robin Salo-Aleksi Ainali-Joel Kiviranta

Tomi Körkkö-Tommi Tikka-Tomas Kubalik

Niklas Appelgren-Lassi Kokkala-Tuomas Vänttinen

Otto Karvinen-Ville Viitaluoma-Matti Lamberg

Erik Riska