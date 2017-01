Voitto tuli aloittelevien lämminveristen kilpailussa Hannu Isotalon valmentamalla nelivuotiaalla Double Boostilla, joka jätti kilpakumppanit selvästi taakseen ja ravasi 2100 metrillä hienon ennätyksen 16,8.

Forss on kolmastoista suomalaisohjastaja, joka on yltänyt 3 000 voittoon. Listan kärjessä komeilee Jorma Kontio, jolla on koossa yli kymmenen tuhatta ykkössijaa.

STT