Räikkönen valitteli, ettei auton ajettavuus ollut tasapainoista.

– Oli vähän hankalat harjoitukset. Toinen harjoitusjakso näytti tietysti pahemmalta, koska ajoin ulos radalta uusilla renkailla, enkä saanut siksi aikaan kunnollista kierrosaikaa. Joka tapauksessa meidän täytyy tehdä töitä auton säätöjen suhteen, Räikkönen sanoi.

Parhaan kierrosajan toisessa harjoituksessa ajoi MM-sarjaa johtava Mecedes-kuljettaja Nico Rosberg. Räikkösen Ferrari-tallitoveri Sebastian Vettel oli toisen harjoitusjakson neljäs hävittyään Rosbergille 0,820 sekuntia. Räikkösen ero kärkeen oli 1,507 sekuntia.

– Ei tämä nyt pelkkää murhetta ole. Ei tästä kannata tehdä sen isompaa numeroa. Tämä on normaalia auton säätötyötä, ja joskus se osuu kohdalleen, ja tietysti meillä on vain tietty määrä renkaita käytettävissämme saadaksemme säädöt toimimaan. Meillä on töitä tehtävänä, mutta se on yleensä normaalia tässä vaiheessa kisaviikonloppua, Räikkönen totesi.

Bottas jäi kauas kärjestä

Williams-pilotti Valtteri Bottas oli ensimmäisessä harjoituksessa kuudes, mutta valahti toisessa harjoituksessa tulosliuskan 14. sijalle. Hän hävisi parhaiden kierrosaikojen vertailussa kärjelle peräti 1,839 sekuntia.

Räikkösen tapaan myös Bottas valitteli, ettei hänen autonsa ollut tasapainoinen.

– Jo mutkaan menossa oli pientä ongelmaa, sitten keskellä mutkaa autossa oli nopeaa yliohjautumista ja sen jälkeen auto aliohjautui. Joten kyllä, meillä on töitä tehtävänä, Bottas tilitti.

Yhdysvaltain gp:n aika-ajo kaasutellaan illalla Suomen aikaa.

STT