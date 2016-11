Mikko Ilonen on golfin miesten Euroopan-kiertueen ensimmäisessä finaalikilpailussa Turkissa jaetulla 19. sijalla, kun takana on kolme kierrosta. Ilonen pelasi lauantain kierroksen 67 lyönnillä (–4).

Hän on yhteistuloksessa 207 lyöntiä. Antalyan kilpailussa kentän par on 71, joten Ilonen on tilanteessa –6. Iloselle kertyi lauantaina parien lisäksi neljä birdietä eikä yhtään bogia.

– Lyömisen kanssa oli vähän kamppailua. Sain tehtyä haastavista paikoista pareja oikeilla hetkillä. Putteri oli hyvä kaveri, Ilonen kertoi tiedotteessa.

Mikko Korhonen on jaetulla 40. sijalla pelattuaan kolme kierrosta yhteistulokseen –3. Hän käytti lauantain kierrokseen 69 lyöntiä.

– Nukuin ensimmäistä kertaa tällä viikolla hyvin, mutta kroppa on väsynyt, hän kertoi tiedotteessa.

Kilpailun kärjessä on tanskalainen Thorbjörn Olesen tuloksella –18.

STT