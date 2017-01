VPS pelasi kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa, jonka päätavoite oli testata sopimuksettomia pelaajia. Valmentaja Petri Vuorisen suurin kiinnostus kohdistui ottelussa esiintyneisiin maalivahteihin ja laitapuolustajana Markus Jürgensoniin.

Ottelun ainoa maali syntyi, kun peliä oli jäljellä kymmenen minuuttia. Jürgenson pelasi itsensä lyhytsyötöillä läpi. Hänen keskityksensä epäonnistui, mutta pallo osui vieressä seisovan Steven Morrisseyn rintaan ja kimposi hänestä maaliin.

– Valitettavasti maalivahdit pääsivät ottelussa helpolla.

Avausjakson maalissa pelasi virolainen Marko Meerits, joka on tällä hetkellä ilman sopimusta. Tauon jälkeen maalin tuli Ricardo. Hänellä on voimassa oleva sopimus RoPS:n kanssa. Sopimus on purettavissa, sillä Ricardoa ei kiinnosta kakkosmaalivahdin rooli Rovaniemellä.

TIMO RAUTAMO