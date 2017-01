Honkaheimo tuli Sportiin alun perin kuukauden mittaisella sopimuksella, joka päättyi viime lauantaina pelattuun JYP-otteluun. Honkaheimo on Sportissa pelaamassaan kymmenessä ottelussa kellottanut peliaikaa keskimäärin 17.04 minuuttia per ottelu, mutta pistetili hänellä on yhä avaamatta.

– Honkaheimo on ollut sitä mitä haimmekin, kun hänet pestasimme: varma peruspuolustaja, joka tuo kokemusta, kilpailua ja leveyttä puolustukseemme. Molemmilla osapuolilla oli yhteinen halu jatkaa sopimusta, joten päätös oli helppo, kommentoi urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä Sportin verkkosivuilla.