Jääkiekkoliigan HPK on tehnyt kolme jatkosopimusta tämän kauden onnistujiinsa lukeutuvien pelaajien kanssa. Puolustaja Mathias Porseland ja hyökkääjä Janne Lahti ovat solmineet kaksi seuraavaa kautta kattavat sopimukset, ja puolustaja Petteri Nikkilä teki ensi kauden kattavan jatkon.

Ruotsalainen Porseland on tehnyt 28 ottelussaan tehot 5+15, ja hänet valittiin Liigan joulukuun pelaajaksi. Lahti on HPK:n neljänneksi paras pistemies tehoillaan 8+13, ja nuori puolustaja Nikkilä on 44 pelissä koonnut tehot 3+10.

– HPK:n pelityyli sopii minulle. Pidän siitä, miten itse pelaan täällä ja miten joukkueemme pelaa, marraskuussa HPK:n riveihin tullut Porseland kommentoi tiedotteessa.

HPK:lla on nyt 19 pelaajasopimusta kaudelle 2017–18.

STT