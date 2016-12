– Tulin Suomeen juhlien takia. Oli mukava päästä käymään edes pikaisesti Suomessa, Välimäki kertoi.

Suomalaisten viime kausi oli nuorten jääkiekossa menestyksekäs, sillä alle 18-vuotiaat voittivat MM-kultaa Yhdysvaltain Grand Forksissa. Sitä ennen alle 20-vuotiaat juhlivat MM-kultaa kotikisoissa Helsingissä.

– Kutsu Linnaan tuli yllättäen, mutta on suuri kunnia, juhlien nuorimpiin vieraisiin kuuluva Välimäki sanoi.

Kapteenin rooli edellyttää kentällä johtajuutta, ja Välimäki haluaa johtaa esimerkillään.

– Työmoraali ja voittamisen halu ovat vahvuuksiani. Meidän joukkueessamme tosin oli paljon johtajia, joten minun työni oli helppo, Välimäki kertoi.

Western Hockey League -juniorisarjassa Välimäki on tällä kaudella tehnyt 11 maalia ja antanut 21 maalisyöttöä.

Hänen lisäkseen kutsun Linnaan sai 18-vuotiaiden joukkueen valmentaja Jussi Ahokas.

Alle 20-vuotiaiden kapteeni Mikko Rantanen ei päässyt seuraksi NHL-kiireiden takia.

Tanssiaskeleet tulevat vanhasta muistista

Helsinkiläinen veteraani Torsten "Nappus" Liljeberg saattoi olla Linnan juhlien vanhin vieras. Liljeberg täytti tänä vuonna 100 vuotta ja sai suureksi yllätyksekseen kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

Itsenäisyyspäivä on tärkeä juhla miehelle, joka on vanhempi kuin itsenäinen Suomi. Tavallisesti itsenäisyyspäivänä Liljeberg ja hänen vaimonsa Haga ovat sytyttäneet kynttilät ikkunalaudalle ja asettuneet illaksi television eteen, mutta tällä kertaa he astelivat itse kameroiden eteen. Valsseja tai tanssiaskeleita ei tarvinnut harjoitella etukäteen.

– Ei tarvitse, ne tulevat vanhasta muistista, jos on tarve, Liljeberg sanoo.

Hän on entinen huippu-urheilija ja yli kymmenkertainen melonnan suomenmestari. Lisäksi Liljebergillä on mitali Helsingin olympialaisista vuodelta 1952. Hän urheilee edelleen säännöllisesti ja pitää huolta kunnostaan.

– Teen pieniä kävelyitä, voimisteluliikkeita ja voimaharjoittelua.

Liljeberg on elänyt mullistavien aikojen läpi. Hänet lähetettiin sotaan ensimmäisen kerran, kun hän oli 23-vuotias. Huolimatta kaikesta kokemuksesta edelleen on asioita, jotka huolettavat häntä tämän päivän yhteiskunnassa.

– Eniten huolissani olen hallituksestamme. Miltä näyttää tulevaisuus tällaisen hallituksen kanssa? He eivät saa mitään aikaan, eivätkä pysty päättämään mistään. Ja perussuomalaiset asettuvat kaikkea vastaan ja haluavat, että ruotsi otetaan pois opetuksesta, se on kauheaa.

– Olen sitä mieltä, että tämän hallituksen pitäisi erota.

Liljeberg pohti, että Suomen presidenteistä ensimmäinen ja kolmas, Ståhlberg ja Svinhufvud, ovat olleet kaikkien aikojen parhaat.

Haukio patisti valmentajalegenda Kuutsan elämäkerran tekoon

Presidentin puoliso Jenni Haukio patisti hiihdon valmentajalegendan Immo Kuutsan elämäkerran tekoon. Tänä syksynä ilmestynyt kirja on Kuutsan arvion mukaan syy siihen, että Kuutsa sai kutsun Linnan juhliin.

Haukio ja Kuutsa keskustelivat valmentajan saavutuksista ja muistoista vuonna 2014 Sotshissa, jossa Kuutsa oli turistina mukana. He tapasivat presidenttiparin kunniaksi järjestetyllä vastaanotolla.

– Haukio kysyi, olenko kirjoittanut elämäkertaa. Hän sanoi, että sellainen kannattaisi tehdä, sillä jossain vaiheessa lapsenlapsetkin haluavat tietää, mitä ukki on tehnyt, Kuutsa kertoi.

Työ elämäkerran parissa alkoi kesällä 2014. Kirjan Immo Kuutsan tarina – Valmentajalegendan ura tähtien rinnalla ( Docendo ) kirjoitti urheilutoimittaja Ari Pusa.

Sunnuntaina 79 vuotta täyttänyt Kuutsa juhlii Linnassa ensi kertaa Tuovi-vaimonsa kanssa. Meriitit olisivat riittäneet aiemminkin, mutta Kuutsan mukaan Urho Kekkosen aikaan valmentajia ei kutsuttu itsenäisyyspäivän juhliin.

– Silloin urheilijakin sai kutsun vain olympiavoitosta tai maailmanmestaruudesta, Kuutsa muisteli.

Helmi-maaliskuussa kisattavia Lahden MM-kisoja Kuutsa odottaa innolla. Kuutsa on valittu kisaisännäksi Juha Miedon, Marja-Liisa Kirvesniemen ja Toni Niemisen rinnalla.

– Olen vakuuttunut, että Suomi palaa hiihdossa kultakantaan.

