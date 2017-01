Fredrik Smulter on kärsinyt jääkiekkovalmentajaurallaan vasta yhden tappion. KUVA: KALLE LYDMAN

Maalahtelaisella Fredrik Smulterilla on meriittilistallaan neljä penkkipunnerruksen MM-kultaa sekä lajin ME-tulos. Tänä talvena hän on niittänyt lisää urheilumenestystä, mutta tällä kertaa jääkiekon parissa.

Smulter ryhtyi Malax IF:n edustusjoukkueen päävalmentajaksi ja saldo on tähän mennessä lähes tahraton: joukkue on hävinnyt koko kaudella vain yhden ottelun, voitti III divisioonan alkulohkonsa ja johtaa II divisioonan karsintoja puhtaalla pelillä. Sarjapelien maaliero on muhkea 139-44.

Oma osansa hyviin tuloksiin on tietysti myös pelaajilla, joihin lukeutuu muun muassa entinen liiga- ja mestispelaaja Kim Nabb.

- Kyllä hän itsekin tiedostaa, ettei ole maailman taktisin valmentaja, mutta hän tuo omalla tyylillään paljon energiaa ja saa pelaajatkin pelaamaan, Nabb kuvaa Smulteria valmentajana.

Smulter sanoo ensimmäisen kauden jääkiekkovalmentajana olleen mahtava, mutta omalla tavallaan myös raskas ja stressaava kokemus.

– Joka lauantai on MM-kisat. Pitää psyykata itseään koko viikko ja pitää yrittää psyykata joukkue oikealle tasolle, hän kuvaa.

Vaikka jääkiekko on nyt päivittäin Smulterin ajatuksissa, kokonaan laji ei ole häntä vienyt. Hänet nähdään voimanostolavoilla myös tulevaisuudessa, vaikka kilpailutahti onkin harventunut.

- Se on ihan varmaa, hän sanoo.

- Onhan se liekki siellä jonkin verran sammunut, mutta katsotaan vuosi kerrallaan.

PETRI HEIKKINEN

Lue lisää Fredrik Smulterista ja Malax IF:n menestystarinasta maanantain painetusta Pohjalaisesta.