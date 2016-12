Lyhytohjelman jälkeen johtanut Peltonen oli paras myös toisena päivänä. Yhteispisteillä 147,70 hän piti KooVeen Jenni Saarisen (139,49) ja Espoon Jäätaitureiden Viveca Lindforsin 138,51) takanaan.

– Lyhytohjelma oli ihan hyvä, vaikka oli pieni kaatuminen siellä. Vapaaohjelmaan meneminen jännitti enemmän kuin ennen, Peltonen sanoi.

Peltonen kaatui vapaaohjelmassa kahdesti, mutta se ei haitannut jatkoa.

– Olen oppinut tällä kaudella unohtamaan kaatumiset. Suljen sen pois ja menen eteenpäin. Ihan sama mitä tulee, yritän vain loppuun asti.

EM-valinnat tehdään virallisesti vielä ennen joulua. Parhaat rankingpisteet ovat Peltosella ja Lindforsilla. Suomella on kisoihin kaksi paikkaa naisten sarjaan.

– Rennoin mielin lähden. Upea kokemus, menen sinne nauttimaan.

Virtasella treenifiilis

Miesten yksinluistelussa Valtter Virtanen oli ainoa kilpailija. Hän luisteli pisteet 178,33.

– Perustekemistä. Muutamia virheitä mahtui molempiin ohjelmiin. Ihan tyytyväinen en voi olla. Perussuoritus.

Virtanen piti ainoan kilpailijan osaa haastavana.

– On enemmän treenifiilis. Pitää katsoa, että tarkkuus pysyy tekemisessä, koska ei ole varaa epäonnistumisiin. Ne eivät vie yhtään eteenpäin, Virtanen sanoi.

Saksassa Obertsdorfissa asuvan Virtasen alkukautta on haitannut vasemman säären rasitusvamma. Paraneminen on yhä käynnissä eikä jalkaa voi rasittaa harjoituksissa liiaksi.

Heinäkuusta syyskuuhun Virtasella oli jakso, jolloin jalka ei kestänyt harjoittelua lainkaan. Silloin hän teki lääkärin töitä Suomessa. Vuodenvaihteen jälkeen Virtanen alkaa tehdä 20 tuntia viikossa töitä sairaalassa Saksassa.

– Päivät ovat yhdeksäntuntisia. Teen kahta päivää viikossa, paitsi kerran viikossa kolme päivää. Se on hyvää vastapainoa, Virtanen kertoo.

Virtanen kisaa vielä kerran ennen EM-kisoja.

– Kuudennet EM-kisat edessä ja aina on ollut suoraan SM-kisoista EM-kisoihin. Siinä on ollut kuukauden tauko, ja se on ehkä henkisesti raskas. Kokeillaan vähän uutta, Virtanen kertoo.

Pariluistelussa kullan vei ainoa pari Emilia Simonen ja Matthew Penasse.

STT