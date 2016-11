Vaasan Sportin puolustaja Markus Kankaanperä on pelikelpoinen jo tänään torstaina, kun Sport kohtaa jääkiekkoliigan kotiottelussaan kuopiolaisen KalPan.

Liigan kurinpitoryhmä on käsitellyt uudelleen Kankaanperälle tiistaina langetetun pelikiellon ja siihen johtaneen tilanteen. Ryhmä on alentanut Kankaanperälle tuomittua pelikieltoa kahdella ottelulla, joten Kankaanperä on pelikelpoinen illan Sport-KalPa -ottelussa.

Alunperin Kankaanperän pelikielto oli kolmen ottelun mittainen. Yhden ottelun hän ehti jo olla sivussa, kun Sport kohtasi tiistaina Tapparan.

Kolmen ottelun kieltoon olivat syynä viime perjantaina Vaasassa pelatun Sport-KooKoo -ottelun tapahtumat. Kankaanperän katsottiin taklanneen KooKoon Josh Greeniä päähän.

Sport piti kolmen ottelun kieltoa liian ankarana ja tilannetta pikemminkin estämisenä kuin taklauksena ja haki päätökseen muutosta. Kurinpitoryhmä perehtyi sekä Sportin selvitykseen että videotallenteeseen ja päätyi lyhentämään Kankaanperän ottelukiellon yhdeksi otteluksi. Tämän rangaistuksen Kankaanperä on siis jo kärsinyt, kun oli sivussa tiistain Tappara-ottelusta.

