Ennen illan kotiottelua Kouvolan KooKoota vastaan Paukku on pelannut yhden liigaottelun – senkin Kuparisaaressa. Hän kävi joulukuun alussa lainapestillä Hämeenlinnan Pallokerhossa ja teki tuolloin kaksi maalia Sportin verkkoon.

Paukku luistelee tänään vasemmalla laidalla Sportin kakkosketjussa, jonka muut hyökkääjät ovat Lassi Kokkala ja Tuomas Vänttinen.

Kokoonpanoilmoituksen mukaan valmennusjohto on tehnyt yhden yllättävän ratkaisun: puolustaja Robin Salo on tällä kertaa kolmosketjun laitahyökkääjänä. Sportilla on pulaa hyökkääjistä lukuisten loukkaantumisten sekä Matti Lambergin pelikiellon vuoksi

Sport tänään kello 18.30 KooKoota vastaan:

Maalivahdit:

Mika Järvinen (Rasmus Rinne)

Puolustajat:

Markus Nordlund-Markus Kankaanperä

Mikko Pukka-Ari Gröndahl

Aleksi Laakso-Otto Honkaheimo

Ville Saukko

Hyökkääjät:

Tomi Körkkö-Tommi Tikka-Joel Kiviranta

Jesse Pukka-Lassi Kokkala-Tuomas Vänttinen

Robin Salo-Aleksi Ainali-Joonas Vihko

Otto Karvinen-Filip Riska-Erik Riska