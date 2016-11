Suomen Palloliiton liittovaltuusto on kokoustanut tänään Jyväskylässä apeissa tunnelmissa. Maajoukkueen tähtipelaajan Roman Eremenkon julkistettu kokaiinikäry ja siitä määrätty kahden vuoden kilpailukielto veti mielet matalaksi.

Palloliitto sai kärystä ensi käden tietoa jo 6. lokakuuta, kun Suomi valmistautui Reykjavikissa pelaamaan MM-karsintapeliä Islantia vastaan.

– Saimme tietää epäilystä Islanti-ottelun yhteydessä lounaalla. Tiesimme, mistä Eremenkoa epäiltiin, muttemme voineet kommentoida asiaa ennen rangaistuspäätöstä, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kertoo.

– Olemme tosi pahoillamme ja pettyneitä. Kunnioitamme sitä, mitä Uefa on päättänyt.

Eremenko on ollut viime vuodet Suomen kansainvälinen ykköspelaaja.

– Roma on ollut vahva esikuva, eivätkä huumeet tietenkään kuulu esikuvan elämään. Se on päivänselvä asia. Tämä on erittäin ikävä tilanne, Casagrande sanoo.

Eremenkon kokaiinikäry oli kuin isku kovia kokeneen suomalaisen jalkapalloilun vyön alle.

– Olin järkyttynyt, kun tieto epäilystä tuli. Emme ole keskustelleet Eremenkon kanssa sen jälkeen, kun hän poistui Islanti-pelistä. Saimme tiedon rangaistuksesta tänään kesken kokouksemme.

STT