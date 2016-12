– Tämä on tulosurheilua. Valtavasti on ollut epäonnea, mutta koossa on vain yksi piste, Alaja sanoi Huuhkaja-television videohaastattelussa.

Heikko pistesaldo kuluvissa MM-karsinnoissa vei Backen mukanaan ja nosti Markku Kanervan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi.

Kanerva työskenteli Backen valmennusryhmässä apuvalmentajana. Hän on ollut urallaan A-maajoukkueessa kahdesti väliaikaisena päävalmentajana.

– Päätökseemme valita Kanerva eivät vaikuttaneet talousasiat. Taloutemme on vankka, Alaja sanoi.

Alajan mukaan Kanerva oli ykkösehdokas uudeksi päävalmentajaksi sen jälkeen, kun päätös Backen potkuista oli tehty. Kanervan sopimus on kolmivuotinen, ja siinä on optio vuoden 2020 EM-lopputurnauksesta.

– Halusimme harkita tätä asiaa rauhassa. Eilen illalla viimeinen palapelin palanen loksahti paikalleen, Alaja sanoi.

Backen valinta syntyi avoimella päävalmentajahaulla. Alajan selitys sille, miksei Kanervaa valittu jo tuolloin, oli ytimekäs.

– Hän ei hakenut silloin paikkaa.

Yhtä ytimekäs oli vastaus siihen, mikä on maajoukkueen tavoite Kanervan komennossa.

– Vuoden 2020 EM-lopputurnaus, Alaja sanoi.

Kanervan tueksi valmennusryhmään tulevat Simo Valakari ja Jonatan Johansson. Antti Niemi jatkaa maajoukkueen valmennuksessa.

Backe : Pestin päättyminen pieni yllätys

Potkut saanut Hans Backe sanoo STT:lle, että päävalmentajapestin päättyminen tuli pienenä yllätyksenä.

– En toki voi kiistää sitä, ettemme saaneet haluamiamme tuloksia. Lopulta kyse on tuloksista, Backe myönsi puhelimessa.

Backen aika Suomen päävalmentajana kesti alle vuoden, sillä hän hyppäsi maajoukkueen peräsimeen tammikuussa.

Pesti päättyi potkuihin, joista hän kuuli lauantaina. Pitkän valmennusuran lisäksi Backe on tehnyt töitä muun muassa jalkapallokommentaattorina televisiossa.

– Alan miettiä tulevaisuuttani alkuvuodesta. Saatan jatkaa valmentamista tai tehdä kommentaattorin töitä. En ole vielä päättänyt, ruotsalaisvalmentaja kertoi.

Suomi ei voittanut Backen aikana yhtään maaottelua. Kuluvissa MM-karsinnoissa joukkue on kerännyt neljästä pelaamastaan ottelusta yhden pisteen.

– Tunnelmat ovat vähän surulliset, kun tämä päättyi näin. Olisin toivonut lisää aikaa joukkueen kanssa, Backe sanoi potkuistaan.

Backe harmitteli epäonnea

Vaikka Backe sai voimakasta kritiikkiä heikoista tuloksista ja Suomen pelitavasta, hän itse uskoi, että suunta olisi ollut ylöspäin.

– En halua keksiä tekosyitä, mutta meillä oli todella paljon epäonnea. Viidestä seitsemään avauskokoonpanomme pelaajaa on ollut poissa. Lisäksi oli Islanti-ottelun tuomarityöskentely, hän listasi vastoinkäymisiksi kokemiaan asioita.

Vaikka aika Suomen peräsimessä jäi synkäksi luvuksi, Backe jakoi myös kehuja. Niitä ropisi etenkin pelaajille ja maajoukkueen taustahenkilöille.

– Pelaajat tekivät kaiken pyytämämme. He ovat ykkösluokan miehiä, Backe kehui.

Maajoukkueen päävalmentajaksi nimitetty Kanerva työskenteli jo Backen valmennusryhmässä.

– Valinta on melko looginen. Markku tuntee liiton ja maajoukkueen toiminnan, Backe tiivisti.

