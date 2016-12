Hiihtäjä Krista Pärmäkoski odottaa tasaista kisaa kärkisijoista maastohiihdon Tour de Ski -kiertueella. Hän on aiemmin sijoittunut kiertueella kolmesti neljänneksi, mutta tänä vuonna hänellä on hyvät saumat murtautua kärkikolmikkoon.

– Uskon, että vasta viimeisen päivän loppunousu ratkaisee kiertueen voittajan, Pärmäkoski ennakoi Facebook-sivuillaan julkaistulla ääninauhalla.

Pärmäkoski on maailmancupin kokonaistilanteessa kolmantena norjalaisten Heidi Wengin ja Ingvild Flugstad Östbergin takana. Heitä Pärmäkoski arvioi kiertueen suurimmiksi suosikeiksi.

Pärmäkoski on valmistautunut lauantaina alkavaan kiertueeseen Italian Livignossa, jossa hän on leireillyt jo viikon. Tavoitteena on ollut totuttautua kunnolla korkeaan ilmanalaan, sillä kiertue alkaa vuoristo-oloista noin 1 700 metrin korkeudesta.

– Nyt näkee, miten tällainen valmistautuminen toimii Tourille. Siirryn Livignosta Sveitsiin vasta kisa-aamuna lauantaina, Pärmäkoski kertoi.

Valtaosa muusta joukkueesta matkustaa kiertueen avauspaikkakunnalle Val Mustairiin Suomesta huomenna. Pärmäkosken tavoin Iivo Niskanen ja Kerttu Niskanen harjoittelivat joulun ajan Keski-Euroopassa, Sveitsin Davosissa. Anne Kyllönen siirtyi Davosiin tapaninpäivänä.

Tour de Ski -kiertue alkaa vapaan hiihtotavan sprinttikilpailulla uudenvuodenaattona. Kiertueeseen kuuluu seitsemän kilpailua yhdeksässä päivässä. Val Mustairin lisäksi kisapaikkoja ovat Saksan Oberstdorf, Italian Toblach ja Italian Val di Fiemme, jossa kiertue huipentuu loppunousuun 8. tammikuuta.

STT