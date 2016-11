Mäkihypyn itävaltalainen päävalmentaja Andreas Mitter on tuonut suomalaiseen mäkihyppyyn yhdessä tekemisen kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Hänellä on käsityksensä nykyaikaisesta hyppytekniikasta ja lajiharjoittelusta, mutta suomalaista lajikulttuuria hän rakentaa yhdessä hyppääjien ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa.

– Toki minulla on mäkihypyssä oma filosofiani, mutta kehitämme joukolla meille yhteisiä ajattelu- ja toimintatapoja. Kyse ei ole vain minusta ja tavastani ajatella, Mitter selittää toimintatapaansa.

Seitsemän kuukauden aikana Suomessa Mitter on tutustunut suomalaisiin toimijoihin ja oloihin. Hänen mielestään kaikki on sujunut varsin mutkattomasti.

– Alku oli kuin olisi mennyt uuteen kouluun, mutta nyt tunnen jo oloni kotoisaksi, Mitter hymyilee.

– Silmät avautuivat nopeasti puolin ja toisin. Itse havahduin siihen, että Suomessa on paljon potentiaalia myös mäkipiirien ulkopuolella, esimerkiksi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu.

Mitter on pyrkinyt palauttamaan suomalaisten itseluottamuksen ja hän näkee selkeitä merkkejä paremmasta.

– Aluksi oli tärkeintä saada päät taas pystyyn. Muutos näkyykin jo harjoitustilanteessa, sillä suunta on kaikin tavoin hyvä. Seuraava askel on saada muutos myös kilpailusuorituksiin. Olen vakuuttunut selvästä tulosharppauksesta. Se on vain ajan kysymys, mutta tuleeko se tänä talvena vai vasta ensi talvena, Mitter pohtii.

Mitterin mielestä suomalaisten mäkiharjoittelu ei ole edes ollut niin huonolla tolalla kuin tuloksista olisi voinut päätellä.

– Heikkoon menestykseen ei ollut yhtä tai kahta syytä. Kyse oli ennemminkin siitä, että laji on kehittynyt kymmenessä vuodessa nopeasti sekä teknisesti että fyysisesti, ja myös välineet ovat muuttuneet. Jos sellaisessa tilanteessa menettää kontaktin huippuun, tilanne muuttuu nopeasti vaikeaksi, Mitter selittää.

Mitter kiittelee suomalaisia myös uutteriksi harjoittelijoiksi. Voimaharjoittelussa hän on kuitenkin kannustanut muutoksiin.

– Mäkihypyssä suorituksia tulee moneen muuhun lajiin verrattuna todella vähän. Sen takia voimaharjoittelu pitää mielestäni toteuttaa lajinomaisesti.

STT