Lähtöradat arvottiin keskiviikkona, ja Jonesy sai hyvän kolmospaikan.

– Tämä on kovin lähtö, missä Jonesy on kilpaillut, mutta Jonesylla on mahdollisuuksia pärjätä myös tässä, Korvenoja sanoi ratojen valintatilaisuudessa.

Vastus on huippuluokkaa, kun ajetaan 500 000 dollarin ykköspalkinnosta. Isäntämaasta on mukana kolme hevosta. Erityisesti voitokas tamma Hannelore Hanover ja Elitloppet-kakkonen Resolve ovat kivenkovia kilpailijoita.

Ruotsista on kisassa kolme hevosta, tosin Oasis Bi edustaa syntymämaataan Italiaa. On Track Piraten on kaiken kokenut kilpailija ja aina vaarallinen. Explosive De Vie on vasta 5-vuotias ja Kevin Oscarsson, 21, ohjastajien juniori. Oasis Bi sijoittui viime vuonna Yonkersissa neljänneksi, kun norjalainen Papagayo E vei voiton. Norjasta saapuu jälleen varteenotettava voitontavoittelija B.B.S. Sugarlight.

Eurooppalaiset hevoset lennätettiin Atlantin yli viime viikon keskiviikkona.

STT