Volkswagenin Sebastien Ogier pääsee kärkipaikalta Katalonian MM-rallin päätöspäivään. Ogierilla on lauantain ajopäivän jälkeen 5,8 sekunnin johto Hyundain Dani Sordoon.

Sordo piti kärkipaikkaa läpi päivän, mutta Ogierin takaa-ajo tuotti tulosta ja hän nousi espanjalaisen ohi päivän viimeistä edellisellä erikoiskokeella.

– Dani oli erittäin vahva, mutta pystyimme tulemaan ohi, joten olen tyytyväinen. Sunnuntaista tulee myös jännittävä, Ogier sanoi MM-ralliradiolle.

Ogier varmistaa hyvin todennäköisesti sunnuntaina neljännen maailmanmestaruutensa. Ranskalaiskuskin mestaruusjuhlat siirtyvät vain, jos hän jää ilman pisteitä ja nyt kolmantena ajava Thierry Neuville voittaa sekä rallin että sen päättävän bonus-ek:n.

Neuville on minuutin ja 3,9 sekunnin päässä kärjestä. Hayden Paddon ajaa neljäntenä, joten Hyundailla on Katalonian asfalttiteillä kolme kuljettajaa neljän parhaan joukossa. Viidentenä on Kris Meeke, joka ajoi pohja-ajan päivän viimeiselle erikoiskokeelle.

Jari-Matti Latvala menetti käytännössä mahdollisuudet pisteille jo perjantaina, kun vetoakselin rikkoutuminen jätti hänet reitin varteen. Latvala jatkoi kisaa lauantaina ja on sijalla 19, reilut 21 minuuttia kärjestä.

– Tämä oli yleisesti ottaen hyvä päivä. Olen ollut tyytyväinen suoritukseeni. Rengasrikko oli pieni pettymys, mutta olen löytänyt vauhtia ja itseluottamusta, joka on ollut viime kisoissa kateissa, Latvala selvitti.

Sunnuntaina ajetaan neljä erikoiskoetta.

STT