Suomi on hävinnyt MM-turnauksessa Kanadassa kaikki kolme alkulohkon otteluaan.

Jukka Rautakorven valmentaman Nuorten Leijonien mahdollisuudet yltää alkulohkosta jatkoon riippuvat Suomen aikaa perjantain ja lauantain välisenä yönä pelattavasta Sveitsin ja Tanskan välisestä ottelusta.

Mikäli Sveitsi kukistaa Tanskan, Rautakorven miehistö joutuu putoamiskarsintoihin, vaikka se voittaisi alkulohkon päätöspelinsä Sveitsiä vastaan.

Rautakorpi kokosi Montrealissa pelattuun Ruotsi-otteluun hyökkäysketjun, jossa Aapeli Räsäsen laidoilla pelasivat Kristian Vesalainen ja Eeli Tolvanen. Tulosta tuli, sillä Räsänen vei Suomen avauserässä maalin johtoon. Osumaan saivat syöttömerkinnän Tolvanen ja Olli Juolevi.

Ruotsi tuli kuitenkin toisessa erässä rinnalle ja iski päätöserässä kaksi lisäosumaa.

Tasoituksen teki Lias Andersson. Sen jälkeen Suomea kuritti kahdella maalillaan Alexander Nylander, joka on komean uran tehneen Michael Nylanderin poika.

Alexander Nylanderin osumista jälkimmäinen syntyi ottelun lopussa Suomen pelatessa ilman maalivahtia.

Maalinteko Suomelle vaikeaa

Ruotsin MM-urakka on sujunut vahvasti, sillä joukkue on voittanut kaikki kolme pelaamaansa ottelua. Suomen kurimusta korostaa se, että maa on alle 20-vuotiaiden hallitseva maailmanmestari.

– Hävisimme Ruotsille, Tanskalle ja Tshekille. Emme voi olla tyytyväisiä, tiivisti Eeli Tolvanen kisojen kotisivuilla.

Suomen ongelmana on ollut maalinteko, sillä joukkue on tehnyt kolmessa pelaamassaan ottelussa yhteensä neljä osumaa.

Ruotsia vastaan Nuoret Leijonat loi tekopaikkoja ja pääsi pelaamaan toisessa erässä kertaalleen kahden miehen ylivoimalla.

– Saimme päätöserässä maalipaikkoja, muttemme onnistuneet viimeistelyssä. Maalinteko on ollut ongelmamme koko turnauksen ajan, Tolvanen harmitteli.

STT