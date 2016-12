– Tshekki on hyvin samanlainen kuin meidän joukkue. Iso osa heidänkin pelaajistaan pelaa Pohjois-Amerikan sarjoissa, joten Tshekki pelaa hyvin pohjoisamerikkalaista jääkiekkoa, Suomen päävalmentaja Jukka Rautakorpi sanoi ennen joulua.

– En usko paineisiin huippu-urheilussa. Jokainen turnaus on oma tarinansa. Kokemus kansainvälisissä peleissä pärjäämisestä näkyy keskittymisessämme. Meillä on kauhean työteliäs joukkue, ja intohimo näkyy pelaajista. Mukana täytyy olla myös viisaus, mutta liikaa pelaajia ei saa suitsia. Kimpassa pelaaminen on yksi vahvuuksistamme.

Suomen joukkueessa on viisi viime kauden alle 20-vuotiaiden ja seitsemän viime kauden alle 18-vuotiaiden maailmanmestaria.

Montrealissa pelattavassa alkulohkossa Suomi kohtaa myös Tanskan, Ruotsin ja Sveitsin.

