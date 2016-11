KuPS ja Boxall ovat solmineet 1+1-vuotisen sopimuksen, kertoo KuPS verkkosivuillaan .

Boxall kertoi maanantaina puoliltapäivin Twitter-tilillään, että aika VPS:ssa on päättynyt. Boxall kiittää Vepsua, joukkuetovereitaan ja kannattajia pestistään seurassa. Boxall hyvästeli Vaasan ja VPS:n myös Instragramissa.

Boxallin Twitter-päivitys on sanatarkasti seuraava: "The past year and a half has had its ups and downs, but I will cherish the memories forever. I’d like to thank the fans for the support. So happy to have helped keep the club in Veikkausliiga and then bring some European football to the city in 2017. Thank you to te amazing staff and all those that make the club tick. No doubt you’ll continue to build the club and bring it further success. And most of all, thank you to my teammates I shared the field with. Was a privilege to fight beside you, and share a laugh or two along the way. Vasa will always have a special place in my heart, so thank you to all that helped make it so!"

Boxall pelasi VPS:ssa puolustavassa roolissa ja viime kaudella hän pelasi kaikilla puolustuksen pelipaikoilla. Boxall tuli tunnetuksi voimakkaana ja fyysisenä pelaajana.

Boxall saapui Vaasaan vuoden 2015 elokuussa paikkaamaan polvensa loukannutta Denis Abdulahia ja nousi nopeasti vakiokokoonpanoon. Ennen VPS-pestiään Boxall pelasi Saksan viidennellä sarjatasolla. Boxallin sopimuksessa oli kaudesta 2016 optio, jonka VPS marraskuussa 2015 ilmoitti käyttävänsä.

Boxall pelasi päättyneellä kaudella 28 ottelussa ja teki yhden liigamaalinkin syyskuun paikalliskamppailussa, jossa VPS hävisi SJK:lle 1-2.

VPS:n viime kauden sopimuspelaajista seuran jättää varmuudella maalivahti Juuso Kevari, joka on jo tehnyt sopimuksen AC Kajaanin kanssa.

Pelaajia, jotka ovat joko tehneet jatkosopimuksen VPS:aan tai joiden VPS-sopimus jatkuu ensi kauteen jo ennestään, ovat Timi Lahti, Ville Koskimaa, Jesper Engström, Pyry Soiri, Steven Morrissey, André Clennon, Juho Lähde, Veli Lampi, Aatu Laatikainen, Jerry Voutilainen, Jonas Levänen, Mikko Viitikko ja Joonas Vahtera.

MINNA KALLASVUO

Juttua päivitetty klo 15.20. Lisätty Boxallin uusi seura.