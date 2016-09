Jalkapallomaajoukkueen topparin Niklas Moisanderin seurajoukkue Werder Bremen on irtisanonut päävalmentajansa Viktor Skripnikin sekä tämän apuvalmentajat Florian Kohlfeldtin ja Torsten Fringsin. Bremen on aloittanut Saksan Bundesliigan kolmella tappiolla ja on sarjataulukossa viimeisenä.