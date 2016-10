Mikko Ilonen on jaetulla kärkipaikalla golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Englannissa. Ilonen kiersi British Masters -kilpailun avauskierroksella kentän 66 lyönnillä ja on tuloksessa –5.

Hän jakaa kärkisijan skotlantilaisen Marc Warrenin, englantilaisen Tommy Fleetwoodin ja eteläafrikkalaisen Richard Sternen kanssa.

– Sain kierrokselleni parhaan mahdollisen startin. Lyömiseni oli parasta, jota olen esittänyt pitkään aikaan. Ote löystyi hieman sisääntulossa, kahteen birdieen lopettaminen jätti tietysti hyvän maun kierroksesta, Ilonen kertoi tiedotteessa.

Ilosen kierrokseen mahtui par-tulosten lisäksi yksi eagle, neljä birdietä ja yksi bogey.

Suomalaispelaajista Mikko Korhonen pelasi avauspäivän 71 lyönnillä ja on jaetulla 50. sijalla. Roope Kakko on jaetulla 66. sijalla. Hän on tuloksessa +1.

STT