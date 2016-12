Jalkapalloliigan SJK on tehnyt pitkän jatkosopimuksen keskikenttäpelaaja Mehmet Hetemaj'n kanssa, seura kertoi nettisivuillaan. Edellisen, ensi kauden kattaneen sopimuksen korvaa kolmivuotinen eli kauteen 2019 ulottuva sopimus.

– On ollut kaksi aika lentävää vuotta nyt Seinäjoella ja olen tuntenut itseni täällä tärkeäksi. Perheeni on viihtynyt täällä ja SJK:sta on tullut iso seura meille. Se auttoi päätöksen kanssa, kun sekä minä itse että kaikki läheiseni ovat ottaneet niin läheiseksi itselleen tämän seuran, Hetemaj toteaa.

Urallaan myös Italiassa ja Kreikassa pelannut Hetemaj, 28, voitti SJK:ssa Suomen mestaruuden 2015 ja Suomen cupin 2016. Liigaotteluita hänellä on SJK:n paidassa 48.

– Toivon, että kehitymme edelleen joka vuosi. Saan olla täällä osa sitä kehitystä.

STT