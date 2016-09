Sprinttimaajoukkueen hiihtäjä Matias Strandvall on valmis puolustamaan viimevuotista voittoaan Härmän Powerparkin PowerSkiGP-rullahiihtokisassa. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty kisa saa jatkoa lauantaina.

Strandvallilla on takanaan tiukka harjoitusjakso.

– PowerParkin kisa tulee juuri sopivaan saumaan oman treeniohjelman kannalta. Kesä on mennyt parin päivän flunssaa lukuun ottamatta täysin suunnitelmien mukaan, ja nyt on hyvä mitata tasoa kovassa porukassa. Täysillä lähden puolustamaan viime vuoden voittoani pudotuskisassa, se on ihan varma juttu, Strandvall kertoo tiedotteessa.

Miesten 20,4 kilometrin pudotuskisassa voittajaa odottaa 1 000 euron palkinto. Uutena lajina kisataan 100 metrin supersprintti.

– Ylläksen leirillä voitin 400 metrin rullahiihtosprintin, mutta satanen on ehkä vähän toinen juttu kuitenkin. Voi olla, että supersprinttiin löytyy meikäläistäkin kovempi äijä, mutta mitään ei anneta ilmaiseksi, Strandvall vielä lupaa.

Yleisölle maksuton PowerSkiGP -rullahiihtotapahtuma avaa PowerParkin kesäkauden päättäjäispäivän lauantaina 3. syyskuuta kello 11.