Maali on samalla Hännikäisen ensimmäinen tehopiste NHL:ssä. Hännikäinen on pelannut liigassa yhteensä kymmenen ottelua, joista kuusi on kuluvalta kaudelta. Hännikäinen on pääasiallisesti pelannut AHL:ssä.

Carolinan Aho teki joukkueensa avausmaalin ottelussa. Maali syntyi ylivoimalla.

STT