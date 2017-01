Lauri Markkanen jatkoi mainioita otteitaan Yhdysvaltojen yliopistokoripallosarja NCAA:ssa, kun hänen yliopistonsa Arizona otti jo kymmenennen voittonsa putkeen. Paikallispelissä kaatui Arizona State 91–75, ja Markkanen takoi komeat 30 pistettä 30 peliminuutin aikana. Pistemäärä on tulokaskauttaan pelaavan Markkasen ennätys Arizonan paidassa.

Kahden arizonalaisyliopiston välisissä kohtaamisissa piisaa aina tunnelmaa. Sen huomasi Markkanenkin.

– Meillä (Suomessa) on hienot pelit Ruotsia ja Venäjää vastaan, mutta ensimmäistä kertaa pääsin tällaisen yleisön eteen, Markkanen vertaili pelin jälkeen.

Arizona on voittanut kauden 18 pelistään 16, ja se on maan yliopistorankingissa sijalla 16. Markkanen on joukkueen ykkönen sekä pistekeskiarvossa (16,7) että levypalloissa (7,4).

