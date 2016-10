Marion Marauder voitti Yhdysvalloissa The Red Milen radalla Kentucky Futurity -ravikilpailun, joka on kolmas lenkki ravurien Triple Crownissa. Kolmivuotias ori on voittanut myös Hambletonian Stakesin ja Yonkers Trotin, joten siitä tuli Triple Crown -sankari. Glidemaster on edellinen Triple Crown -sarjan voittaja vuodelta 2006.