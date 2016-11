Turkkilaisseura Fenerbahce kasvatti paineita Manchester Unitedin päävalmentajan Jose Mourinhon harteilla, kun se otti 2–1-kotivoiton jalkapallon Eurooppa-liigassa torstaina. ManU on lohkossa kolmantena, pisteen perässä Feyenoordia ja Fenerbahcea.

Mourinhon näkemys joukkueensa pelivalmiudesta oli tyly. Moussa Sow iski Fenerbahcelle komean johtomaalin heti alkuun.

– Aloitimme pelin nukuksissa. He aloittivat täydellä vauhdilla, ja sen jälkeen peli oli jotain ihan muuta (kuin odotimme).

– He pelasivat Mestarien liigan finaalia, me pelasimme kesän ystävyysottelua. He ansaitsivat voittaa.

Paul Pogban loukkaantuminen ja Zlatan Ibrahimovicin yhä venyvä maalittomuus vain lisäävät Mourinhon paineita.

– Hän pelaa hyvin joukkueen eteen. Hän luo paikkoja, mutta hukkaa paljon maaleja, Mourinho mietti Ibrahimovicista.

STT