Vuonna 1982 perustettu seura on tehostanut toimintaansa viimeisten kolmen vuosien aikana Pohjois-Pohjanmaalla ja erityisesti Haapajärven ja Reisjärven alueella innostamalla kaikkia paikkakuntalaisia ulkoilemaan ja liikkumaan.

Seurassa on yli 430 jäsentä ja jäsenmäärä on kasvanut 300 prosenttia kolmessa vuodessa. Toiminnassa on nykyisin mukana noin 4600 henkilöä, joista 2700 on lapsia.

Seuran panos alueen runsaan 10 000 asukkaan liikuttajana on keskeinen, kun lähes puolet väkimäärästä on saatu tavalla tai toisella mukaan toimintaan.