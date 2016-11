Tuokkola on torjunut tällä kaudella kahdeksassa liigapelissä eli eniten JYP-vahdeista. Hän on päästettyjen maalien keskiarvossa sijalla kymmenen liigatilastoissa keskiarvollaan 2,11. Torjuntaprosentti 91,63 on sijalla 12.

Tuokkola juhli SM-kultaa JYPissä vuonna 2009, ja hänet valittiin tuolloin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi yhdessä toisen JYP-maalivahti Sinuhe Wallinheimon kanssa.

