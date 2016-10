ManU:n ranskalaishyökkääjä Anthony Martial viimeisteli kauden avausmaalinsa 69. minuutilla, ja United oli jo matkalla kauden viidenteen voittoonsa. Kahdeksan minuuttia myöhemmin Joe Allen kuitenkin teki tasoituksen, kun De Gea ei saanut pidettyä Glen Johnsonin vetoa näpeissään. Jonathan Walters käytti tilanteen iskemällä pallon tolppaan, ja sen jälkeen Allen tyrkkäsi pelivälineen tyhjään maaliin.

ManU on koonnut seitsemästä pelistä 13 pistettä, ja se on sarjassa kuudentena. Stokella ei ole vielä voittoja, mutta kolmen tasapelin myötä seura on pisteen edellä sarjajumbo Sunderlandia.

STT