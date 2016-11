Kauhajokelainen Marko Mänty on monesti startannut rallikauteen, mutta nyt ollaan todella innoissaan. Kokenut rallimies ajaa kaudella 2017 rallin SM-sarjassa uudella nelivetoisella Skoda Fabia R5-autolla.

– Aina ajaminen on kiinnostanut, mutta nyt odotan kauden alkua aivan täpinässä, Mänty aloittaa.

Mänty on kurvaillut vuosien aikan monenlaisella kilpurilla.

– Kyllä monenlaista laitetta alla on ollut. Nyt on auto valmiina hyvissä ajoin ennen kauden alkua, joten lähtökohta on erilainen, Mänty toteaa.

Männyn nopeus ralliauton ratissa on tiedossa alan piireissä. Siksi tammikuulla starttaavan rallin SM-sarja onkin hänelle mielenkiintoinen.

– Aivan uskomatonta, että minun kohdalle sattui näin onnekas tilanne auton suhteen. Pääsemme testaamaan autoa tammikuun alussa. Mänty,42, iloitsee.

Tulevaan kauteen Mänty lähtee realistisena.

– Mennään hitaasti kiiruhtaen. Ammattilaisuus ei ole enää tavoite.

VESA RAUHALA