Lumilautailija Enni Rukajärvi on valittu Vuoden esikuvaksi Suomen Urheilugaalassa.

Kuusamolainen on slope stylen ensimmäinen maailmanmestari vuodelta 2011. Lisäksi hän on arvostetun X Games -kisan voittaja ja olympia- ja MM-hopeamitalisti. Hän on voittanut MM-hopeaa myös big airissa.

Rukajärvi oli Suomen lipunkantajana Sotšin talviolympialaisissa ja on puhunut paljon puhtaan luonnon puolesta.