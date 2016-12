Ranskan La Clusaz pystyy isännöimään maastohiihdon maailmancupia ensi viikolla. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS vahvisti, että Ranskassa on riittävän hyvä lumitilanne kisoja varten.

FIS kertoi tiedotteessaan, että käytössä on odotettua lyhyempi latu, jonka takia kisamatkoja on lyhennetty ja muutettu. Kahden hiihtotavan yhdistelmäkisojen sijasta naiset ja miehet hiihtävät 17. joulukuuta vapaan hiihtotavan yhteislähtökilpailut. Naisten matka on 10 kilometriä ja miesten 15 kilometriä.

Sunnuntaina 18. joulukuuta ohjelmassa ovat alkuperäisen ohjelman mukaisesti viestit.

Tällä viikolla maailmancupin kilpailut hiihdetään lauantaina ja sunnuntaina Sveitsin Davosissa.

STT