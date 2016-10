Viime kaudella 17 maalia tehnyt Toni Koivisto vei Lukon 2–1-johtoon kauden toisella osumallaan. Hän onnistui myös voittomaalikilpailun ensimmäisenä vetäjänä.

– Vaikeaa on ollut joukkueella ja myös henkilökohtaisesti. Nyt kaksi peliä on mennyt parempaan suuntaan. Voitot auttavat meitä eteenpäin, Koivisto kertoi.

Koiviston ketjun keskushyökkääjänä pelasi Aleksi Saarela, jolle peli oli kauden viides. Myös Saarela onnistui voittomaalikilpailussa.

Koivisto näki, että Saarelan pelaaminen on auttanut myös häntä itseään.

– Allu on ollut erittäin hyvä. Hän on nopea, ja hänellä on hyvä kuti.

Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen ei ollut tyytyväinen omiensa otteisiin kahdessa ensimmäisessä erässä.

– Huonosti kun pelaat, häviät. Kokonaisuutena vaatimaton esitys.

